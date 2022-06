Monza, neonata rinchiusa per errore in auto sotto il sole: salvata da un carabiniere

Una madre ha rinchiuso per sbaglio la sua bimba di appena sei mesi in auto sotto il sole.

Il fatto è accaduto a Giussano, in provincia di Monza e Brianza, e avrebbe potuto avere un finale tragico se non fosse stato per l'intervento tempestivo di un carabiniere fuori servizio. É stato lui, rompendo il finestrino, a trarre in salvo la piccola, che mostrava già segni di sofferenza a causa del caldo.