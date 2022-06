Usa, dimentica il figlio nell'auto parcheggiata al sole: bimbo muore

Il piccolo era legato al seggiolino posteriore e non era riuscito a slegarsi mentre la donna di 36 anni, Amanda Means , era corsa subito fuori dall'auto con l'altra figlia di 8 per iniziare a completare i preparativi della festa di compleanno della bambina.

La scoperta e la corsa dei soccorsi

- Quando la 36enne si è accorta dopo tre ore dell'assenza del figlio è stato troppo tardi: è corsa davanti all'auto, ha visto il piccolo esanime nella vettura e ha chiamato immediatamente i soccorsi che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Un terribile incidente

- La donna si stava separando dal marito Steve Means, di 48 anni, ma la tragedia non ha a che vedere con il divorzio. Per la polizia, che ha svolto le indagini sul caso, si è trattato infatti di un terribile incidente.

L'auto era in dotazione

- Anche per il padre del piccolo non è stata un'azione premeditata della ex e crede che si sia trattata di una dimenticanza fatale. Inoltre l'auto, una Porsche Suv, era stata data in dotazione alla donna per un guasto alla sua macchina e il piccolo solitamente era in grado di uscire da solo dalla vettura.