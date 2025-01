Monza, insulti sessisti a Rebecca Staffelli: chiesta condanna per chi ha taggato video del trapper Mr Rizzus

Lo stesso musicista era stato condannato a giugno a 10 mesi di reclusione in abbreviato, unitamente al pagamento di una provvisionale di 3.000 euro a Staffelli, per la medesima vicenda. Il brano in questione è "Non ci siamo", nel quale il trapper pronuncia una frase gravemente lesiva della dignità della Staffelli. Il musicista e Youtuber, già noto per reati contro la persona, rapina, lesioni personali, diffamazione e atti persecutori ai danni della sua ex fidanzata, alla sentenza del Tribunale di Monza di giugno aveva commentato la vicenda sui social. "Mi sono beccato una condanna. Prima o poi sconterò tutto insieme alle mie cose vecchie perché sono pieno di denunce e di processi. Ma va bene così, mi assumo le mie responsabilità! Comunque prendere 10 mesi per una rima è assurdo".