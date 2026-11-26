Ha chiamato la fidanzata al telefono annunciandole l'intenzione di uccidersi, poi si è chiuso nella sua auto in un parcheggio a Monza e ha appiccato le fiamme. È morto così un 50enne residente in Brianza, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nelle ultime ore nell'abitacolo della vettura avvolta dalle fiamme.