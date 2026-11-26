Ha chiamato la fidanzata al telefono annunciandole l'intenzione di uccidersi, poi si è chiuso nella sua auto in un parcheggio a Monza e ha appiccato le fiamme. È morto così un 50enne residente in Brianza, il cui corpo carbonizzato è stato trovato nelle ultime ore nell'abitacolo della vettura avvolta dalle fiamme.
L'allarme è scattato intorno alle 10.40. Appena ricevuta la telefonata, la fidanzata ha chiamato il 112 ma quando i vigili del fuoco, i sanitari del 118 e gli agenti della Polizia locale sono arrivati sul posto, per l'uomo non c'era già più nulla da fare.
Secondo quanto riferito dagli operatori intervenuti per i rilievi e per ricostruire la dinamica dell'accaduto, pare che il 50enne soffrisse da tempo di problemi psichiatrici.