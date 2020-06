Monza, avvocato condannato per stalking giudiziario: prima volta in Italia

Un avvocato di Usmate Velate (Monza) è stato condannato in primo grado dal Tribunale di Monza a quattro anni di reclusione e all'interdizione dalla professione per cinque anni. L'accusa è di stalking giudiziario nei confronti di un imprenditore brianzolo. L'avvocato, infatti, avrebbe intentato oltre 200 cause civili e penali contro un suo ex cliente. E' la prima condanna in Italia per questo tipo di reato.