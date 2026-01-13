Logo Tgcom24
In evidenza
Crans MontanaVenezuelaGarlascoGuerra in UcrainaGuerra in MediorienteEmergenza ClimaElezioniTutti i dossier

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Cronaca
A muggiò

Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni

13 Gen 2026 - 20:50
© Ansa

© Ansa

Una donna di 31 anni sarebbe stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto. 

monza