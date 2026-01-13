Monza, aggredita a coltellate in casa dall'ex: grave donna di 31 anni

Una donna di 31 anni sarebbe stata ferita gravemente a coltellate da un uomo di 43 anni, con cui ha avuto una relazione, in casa sua a Muggió (Monza), intorno alle 18. Soccorsa, è ora ricoverata in prognosi riservata all'ospedale San Gerardo di Monza. L'uomo si trova ora in caserma dai carabinieri. In corso le indagini per ricostruire l'accaduto.