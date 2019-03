Monza, 39enne in fin di vita per un intervento di chirurgia estetica | Sequestrata attrezzatura, medico indagato

Una 39enne è ricoverata in gravissime condizioni al San Gerardo di Monza, per un arresto cardiaco sopraggiunto dopo l'iniezione dell'anestesia da parte di un chirurgo plastico di Seregno (Monza). La donna si stava per sottoporre ad un intervento di chirurgia estetica ai glutei. Subito è stata trasportata d'urgenza in ospedale, dove ora è stata ricoverata nel reparto di rianimazione, in pericolo di vita. Indagano i carabinieri.