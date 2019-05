Monterotondo, il racconto dei nonni di Deborah: “Era spesso ubriaco e violento”

Non si danno pace Giovanna Toscano e Vito Carrassi, i nonni di Deborah, la ragazza di Monterotondo (Roma) che, durante una colluttazione, ha ucciso il padre violento per difendere lei, la sorella, la mamma e l’altra nonna.



Lorenzo Sciacquatori, ex pugile di 41 anni, è morto in ospedale dopo l’ennesima lite familiare. Una persona violenta e spesso ubriaca, come raccontano proprio i nonni della 19enne, alla quale sono stati revocati gli arresti domiciliari: “Picchiava tutti sempre, anche nostra figlia - racconta la donna a "Mattino Cinque" - la menava quando era incinta… e ora siamo qui” dice Giovanna. “Quattro anni fa lo abbiamo anche denunciato, ma poi è uscito dal carcere. Stava fuori di testa – racconta Vito – abusava di alcol e droga”.



Anche i vicini difendono Deborah: “Mi dispiace per lei, ma ha fatto bene”; “Le faceva vivere nel terrore, litigava con tutti”.