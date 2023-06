Montefiascone (Viterbo), terrapieno crolla su ristorante: morto il titolare, ferito il cuoco

In zona c'erano dei lavori

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco, il personale del 118, quello della protezione civile e la polizia locale, per gestire il traffico che è stato interdetto. La frana ha fatto crollare una parte del soffitto e il titolare e un cuoco sono rimasti intrappolati all'interno. Il primo è deceduto mentre il secondo è stato estratto vivo e trasferito in ospedale. Sul posto erano in corso dei lavori. Le persone del posto si sono accorti della frana dopo un boato. I soccorrittori sono ancora al lavoro per appurare che non ci siano altre persone rimaste coinvolte nel crollo.