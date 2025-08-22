Monte Rosa, in salvo i due alpinisti bloccati per tutta la notte

Lieto fine per i due alpinisti bloccati a 4.000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa. I due tedeschi sono stati messi in salvo all'alba dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone. I due erano rimasti bloccati giovedì durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata.