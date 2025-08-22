Logo Tgcom24
Monte Rosa, in salvo i due alpinisti bloccati per tutta la notte

Il recupero in elicottero tentato giovedì era risultato impossibile a causa del maltempo

22 Ago 2025 - 08:03
Lieto fine per i due alpinisti bloccati a 4.000 metri di altitudine sul Gemello del Breithorn, nel gruppo del Monte Rosa. I due tedeschi sono stati messi in salvo all'alba dal Soccorso alpino valdostano che è riuscito a raggiungerli in elicottero e portarli a valle. Trasportati all'ospedale Parini di Aosta per accertamenti, le loro condizioni sembrano buone. I due erano rimasti bloccati giovedì durante la discesa per un problema tecnico alla corda che si era incastrata.

Il recupero in elicottero era risultato impossibile a causa del maltempo. Era stato tentato anche un avvicinamento a piedi, ma le guide alpine si erano dovute fermare per il pericolo valanghe. L'operatore della centrale unica di soccorso aveva consigliato loro di trovare riparo in attesa di un miglioramento della situazione.

