Paura sul Monte Faito, tranciati i cavi della funivia: cabina sospesa sulle case

Guasto alla Funivia del Faito, 16 passeggeri sono all'interno di una cabina rimasta sospesa. Il guasto si è verificato poco dopo le 15 del 17 aprile, lungo la funivia che collega la città di Castellammare di Stabia (Napoli) con la vetta del Monte Faito. Un cavo della funivia è caduto sulla linea sottostante della Circumvesuviana e il sistema di sicurezza ha bloccato le cabine. Sono in corso le operazioni per far scendere in sicurezza i 16 passeggeri, che non hanno riportato ferite, informa Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania che gestisce la funivia. Sospese funivia e vesuviana. Il servizio era ripreso il 10 aprile scorso, dopo la pausa invernale.