Monte Coldai, esce per scattare una foto e precipita in un canale: morto 43enne

Tragedia ad alta quota nel Bellunese. Un escursionista ceco di 43 anni è morto sul Monte Coldai precipitando in un canale dopo essere uscito dall'omonimo rifugio per scattare una fotografia. Gli amici della vittima, allarmatisi a causa del suo mancato rientro e per l'impossibilità di mettersi in contatto con lui, hanno lanciato l'allarme poco prima delle due del mattino. Il soccorso alpino della Val di Zoldo, giunto sul posto, ha individuato il corpo a circa 2mila metri di quota, a un centinaio di metri sotto il rifugio. I soccorritori, dopo essersi avvicinati, si sono resi subito conto che si trattava del corpo del disperso che, con tutta probabilità, si era sporto dallo spiazzo dove sorge il bivacco scivolando nel canale sottostante. La squadra è rimasta accanto alla salma fin quando, alle prime luci dell'alba, questa è stata recuperata dall'elicottero e trasportata a Palafavera, dove si trovavano carabinieri e vigili del fuoco.