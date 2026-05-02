Sondrio, escursionista 50enne cade a 2400 metri in Valle Spluga e muore

Un escursionista di 50 anni è morto cadendo a quasi 2400 metri di quota, nella zona del Passo Suretta, sopra il lago di Montespluga, nel territorio comunale di Madesimo, in provincia di Sondrio, in Alta Valle Spluga. Le operazioni di recupero dell'escursionista deceduto sono in corso a opera dei tecnici del Corpo nazionale del soccorso alpino, stazione di Madesimo, e del Sagf, il Soccorso alpino della Guardia di finanza di Madesimo, anche loro del posto. Informati dell'accaduto i carabinieri di Chiavenna, sul posto anche un elicottero di EliSondrio.