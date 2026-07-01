Lucca, escursionista cade per 100 metri: morta 50enne sulle Alpi Apuane

Un'escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul monte Pisanino, sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano, sempre in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso. Attivato anche il Soccorso alpino toscano (Sast).