Inutili i soccorsi

Lucca, escursionista cade per 100 metri: morta 50enne sulle Alpi Apuane

La donna era sul Monte Pisanino con un gruppo di amici, quando è scivolata all'improvviso per un centinaio di metri morendo sul colpo

01 Lug 2026 - 19:10
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Un'escursionista di 50 anni è morta cadendo per circa 100 metri mentre stava percorrendo un sentiero sul monte Pisanino, sulle Alpi Apuane, in provincia di Lucca. La vittima è Serena Bertoncini di Gallicano, sempre in provincia di Lucca. Secondo quanto ricostruito, la donna stava facendo un'escursione con un gruppo di amici, come era solita fare tutti i mercoledì, quando è precipitata all'improvviso per 100 metri, morendo sul colpo. Il corpo è stato individuato e recuperato dall'elicottero Pegaso. Attivato anche il Soccorso alpino toscano (Sast).

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Lascia marito e un figlio

 L’episodio si è verificato poco dopo le 10 sul Monte Pisanino, con i suoi 1.946 metri di altitudine la vetta più elevata delle Apuane stesse, posizionata sul versante lucchese della catena. L’allarme alla stazione di Lucca del Soccorso Alpino è arrivata tramite la app GeoResQ: la squadra dei tecnici si è portata a Baita Nobili pronta a intervenire con l’elicottero della Guardia di Finanza che era impegnato con le Stazione per un'esercitazione. La donna lascia il marito e un figlio, si tratta della terza vittima in poche settimane sulle Alpi Apuane. Cordoglio del sindaco di Gallicano David Saisi per una tragedia che scuote la comunità.

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