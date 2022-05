Montano Lucino (CO), operaio ucciso da un lama in un allevamento | Contestata la mancanza di misure di sicurezza

I fatti risalgono al 3 luglio del 2021, ma solo adesso si sono concluse le indagini. Come ogni giorno Mauro Capicchioni, 64enne di Cernobbio, si recava all'interno dei recinti degli animali della fattoria per dar loro da mangiare.

perché gli animali che si trovavano nell'allevamento erano tutti ritenuti. Una volta però avvicinatosi ai lama, l'esemplare maschio sembra averlo atterrato e pestato numerose volte, causandogli ferite ai polsi e a un ginocchio, ma soprattutto unacon alcuni colpi arrivati al petto.Per iltutti i traumi nell'insieme hanno portato a ungenerale. Al termine delle indagini le autorità hanno contestato agli imprenditori di non aver previsto una serie dida adottare nelle situazioni di rischio di esposizione a urti edi animali, come testate o morsi, a cui era esposto l'uomo. In particolare quando svolgeva le sue mansioni da solo.anche sistemi di emergenza come un allarme acustico o la predisposizione di vie di fuga.