Mondolfo (Pesaro Urbino), travolge pedoni e scappa: arrestata

Rintracciata dopo alcune ore dai carabinieri, la 42enne cubana che era alla guida della Ford è stata arrestata e posta ai domiciliari. I feriti sono due giovani originari del Bangladesh: si tratta di un 23enne, che versa in gravissime condizioni, e di un 29enne che ha riportato alcune fratture.

Dagli accertamenti, è risultato che i frammenti di carrozzeria trovati sul luogo dell'investimento, sulla Statale Valcesano, coincidono con quelli mancanti alla vettura danneggiata della 42enne. Lunedì in Tribunale a Pesaro si terrà l'udienza di convalida d'arresto per la conducente. Sono stati eseguiti anche gli accertamenti per verificare se la donna avesse un tasso alcolemico fuori dai limiti previsti dalla legge.