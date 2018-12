Mondo Marcio a Tgcom24: "Sono addolorato, tragedie simili non dovrebbero mai succedere"

"E' una tragedia. Per quanto riguarda la mia esperienza, dove per fortuna non è mai successo nulla di simile, posso dire che capita spesso che non ci siano le condizioni ottimali per uno spettacolo, che le uscite di sicurezza non siano libere ecc. Questo succede anche perché il Governo investe poco nel campo della cultura e dello spettacolo: i gestori dei locali, gli organizzatori degli eventi sono troppo tassati e spesso non riescono a investire abbastanza in sicurezza. Questo non dovrebbe accadere", ha detto il rapper a Tgcom24. E per quanto riguarda le cosiddette "doppiette" per cui è stato criticato Sfera Ebbasta che aveva dato la disponibilità in due locali nella stessa serata, Mondo Marcio risponde: "Sono vicino a Sfera, la responsabilità non è sua, si fanno spesso più concerti nella stessa sera, l'importante è organizzare tutto e calcolare bene i tempi".