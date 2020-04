Mondello, eurodeputata leghista suona il clacson contro il Mes: interviene la polizia

Francesca Donato ha sentito l'urgenza, proprio in questi giorni di lockdown mondiale, di scendere in strada per fare attività politica. L'eurodeputata leghista a mezzogiorno ha iniziato a suonare il clacson nella sua Mondello, in provincia di Palermo, contro l'accordo europeo sul Mes. Peccato che poco dopo sia stata redarguita dalla polizia che ha fermato la sua protesta.