Sparatoria tra Gdf e rapinatori, un ferito in Molise

Sparatoria a Montaquila (Isernia) tra la Gdf e tre malviventi in fuga: uno di loro, romeno, è rimasto ferito e ora è ricoverato in ospedale, gli altri si sono nascosti in una zona boschiva di Masseria La Corte. La vicenda è iniziata con una rapina a Roccacinquemiglia, frazione di Castel di Sangro (L'Aquila). Il ferito non sarebbe in pericolo di vita.