Ritrovata la bambina di cinque anni scomparsa in Molise

È stata ritrovata la piccola Nicole, la bambina di cinque anni scomparsa sabato sera in Molise.

La bimba era scappata da una finestra della sua abitazione a Sant'Angelo Limosano (Campobasso), dove abita in campagna nella frazione di Fonte San Pietro, dopo un rimprovero della mamma. Le ricerche sono durate diverse ore e hanno coinvolto centinaia di persone. Per darsi alla fuga, Nicole ha approfittato dei 20 minuti in cui la madre ha allattato il suo secondo figlio.