Molise, vasto incendio a Campomarino: 500 sfollati

Sono 500 gli sfollati a Campomarino Lido a causa di un vasto incendio di vegetazione divampato nel pomeriggio. I focolai hanno lambito l'abitato creando problemi alle famiglie che, per motivi di sicurezza, hanno preferito lasciare le case invase dal fumo. Stop al transito degli automobilisti sulla Ss 16 per circa 2 ore mezzo e dei treni da Pescara. La Ss 16 in zona Campomarino è stata riaperta in serata ma la circolazione è tuttora rallentata.