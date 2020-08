Molise, gruppo di migranti in fuga dal centro di Campomarino

Alla fuga di Porto Empedocle (Agrigento), si aggiunge quella di Campomarino (Campobasso). Una ventina di migranti è infatti scappata dal centro di accoglienza molisano "Sweet Dreams", al cui interno erano presenti 83 irregolari arrivati due giorni fa. Il gruppo si trovava in quarantena in via precauzionale nonostante i test sul Covid-19 fossero risultati negativi. La polizia indaga sull'accaduto.