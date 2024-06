Campobasso, si ribalta l'auto guidata dalla sorella: muore 16enne

Tragico incidente stradale sulla Provinciale 161, nota anche come "Gildonese", in provincia di Campobasso. Un ragazzo di 16 anni ha perso la vita dopo che la Suzuki, guidata dalla sorella maggiore, si è ribaltata scontrandosi contro un muretto di cemento, che separa la strada dalla vegetazione. La ragazza, che ha 23 anni, è stata trasportata in ospedale. Sul posto sono intervenuti gli uomini del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco. Inutili i tentativi di soccorso per il giovanissimo passeggero.