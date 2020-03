Coronavirus, Regione Molise: zona rossa in due Comuni

Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, fa sapere di avere istituito zone rosse in due comuni molisani per la gestione dell'emergenza relativa al coronavirus. Si tratta di Riccia e Montenero di Bisaccia, entrambi in provincia di Campobasso. Segui gli ultimi aggiornamenti sull'emergenza coronavirus in Italia cliccando qui