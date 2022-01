Campobasso, muore agricoltore 39enne schiacciato dal trattore

ansa

Stava seminando il grano con il trattore quando il mezzo si è ribaltato su se stesso su un terreno in forte pendenza, schiacciandolo. La vittima è un uomo di 39 anni. L'incidente si è verificato domenica pomeriggio in un terreno tra i comuni di Mafalda e San Felice del Molise, in provincia di Campobasso. Inutili i soccorsi.