Campobasso, omicidio nella notte di Natale: ucciso geometra 38enne

Omicidio nella notte di Natale a Campobasso, dove un geometra di 38 anni, Cristian Micatrotta, è stato accoltellato alla gola da un coetaneo, Giovanni De Vivo. La vittima è morta poco dopo l'arrivo in ospedale. Il movente è legato alla droga: la lite tra i due uomini, infatti, sarebbe nata per l'acquisto di un modesto quantitativo di sostanze stupefacenti, come confermato dal procuratore di Campobasso Nicola D'Angelo.