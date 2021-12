Campobasso, auto contro camper: gravissimo un 29enne

ansa

E' in condizioni gravissime un uomo di 29 anni rimasto coinvolto in un scontro frontale contro un camper sul viadotto Ingotte di Campobasso. Ferito anche l'altro passeggero. Entrambi viaggiavano su una Fiat Panda. Il conducente dell'utilitaria ha perso il controllo per cause da accertare e l'auto è finita contro il camper che viaggiava in direzione opposta.