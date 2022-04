Campobasso, abusi su un bimbo: arrestato un anziano invalido

A Termoli, in provincia di Campobasso, un anziano è stato arrestato per violenza sessuale su un bambino di 10 anni.

Sarebbe stato proprio il minore a raccontare l'accaduto ai genitori: l'uomo, un 70enne con oggettive difficoltà deambulatorie, gli avrebbe chiesto aiuto per portare in casa le buste della spesa. E proprio nell’appartamento sarebbe avvenuto la violenza. L'anziano è ai domiciliari in attesa della convalida del giudice.