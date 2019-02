"La struttura del commissario necessita di alcune cose, è una richiesta da verificare" Così il commissario Ida Grossi, che insieme a un ex generale della Guardia di Finanza è stato spedito dal Governo in Molise per risanare il sistema sanitario regionale in dissesto, prova a giustificare alcune richieste avanzate alla Regione, tra cui un'auto blu, una segretaria e un addetto stampa.



Come però mostrato dalle telecamere di "Stasera Italia", il presidente della Regione Donato Toma non ci sta e nega tali benefit: "Siamo in piano di rientro, sul bilancio regionale graveranno i compensi e le indennità dei commissari. E dovremmo arrivare attorno ai 380mila euro, oneri compresi".



Toma ha poi mostrato all'inviato della trasmissione di Rete 4 gli uffici e il personale già a disposizione dei commissari: "Ci sono una ventina di persone che lavorano qui e si occupano della sanità.