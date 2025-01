Molise, fiamme su una piattaforma petrolifera al largo della costa | Evacuata la Rospo di Mare

Le fiamme, divampate nel primo pomeriggio, hanno portato all'evacuazione immediata di una dozzina di lavoratori presenti sull'impianto, secondo quanto si apprende dalle autorità portuali senza causare feriti. L'allarme è stato lanciato dalla società Energean, che gestisce l'impianto, poco dopo le 14. Una densa colonna di fumo è visibile anche dalla costa. La Capitaneria di Porto di Termoli ha confermato l'incendio e inviato sul posto motovedette e mezzi di soccorso, in collaborazione con i Vigili del Fuoco dotati di attrezzature specifiche per interventi in mare. "Non ci sono rischi per la sicurezza delle persone", ha dichiarato Panico, aggiungendo che "sarà necessario qualche ora per un bilancio più completo".