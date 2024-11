La moglie del capotreno accoltellato a Genova: "La violenza deve finire"

"Un lavoro bello il suo - conclude Daniela Ventura - 'economicamente sicuro', ma violato e deturpato dalla violenza che ci circonda, dal non rispetto per chi porta una divisa e comunque si sveglia presto e fa il proprio dovere. Oggi vedere quella foto di lui a terra, è stato devastante per me e i miei bambini. Incassiamo le ferite nel corpo e anche un po' nell'anima, ma possiamo dire che passerà! Deve finire tutto ciò… non so come, ma vorrei aspettare mio marito rientrare a casa senza più batticuore".