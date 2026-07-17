Modena, uomo accoltellato nell'androne di un condominio

Il cadavere di un uomo fra i 30 e i 35 anni è stato ritrovato nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda a Modena. A dare l'allarme, nelle prime ore del mattino, sono stati alcuni residenti del condominio. L'uomo, però, non sarebbe residente in quella palazzina, ma in una abitazione nei paraggi.
Udita una lite intorno alle 5
I carabinieri starebbero sentendo una donna che risiede nel condominio per raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che il delitto possa essere in qualche modo legato a fatti di droga. In particolare, alcuni residenti avrebbero udito una lite intorno alle cinque del mattino.