Indagini in corso

Modena, uomo accoltellato nell'androne di un condominio

Il delitto potrebbe essere collegato a fatti di droga. Alcuni residenti avrebbero riferito ai carabinieri di una lite avvenuta intorno alle 5 di mattina 

17 Lug 2026 - 11:57
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© Carabinieri

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Il cadavere di un uomo fra i 30 e i 35 anni è stato ritrovato nell'androne di un palazzo in via Tignale del Garda a Modena. A dare l'allarme, nelle prime ore del mattino, sono stati alcuni residenti del condominio. L'uomo, però, non sarebbe residente in quella palazzina, ma in una abitazione nei paraggi. 

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Udita una lite intorno alle 5

 I carabinieri starebbero sentendo una donna che risiede nel condominio per raccogliere elementi utili alle indagini. Non è escluso che il delitto possa essere in qualche modo legato a fatti di droga. In particolare, alcuni residenti avrebbero udito una lite intorno alle cinque del mattino.

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