Modena, una paziente: "Respinta al triage dell'ospedale perché senza Green pass" 

Domenica una 24enne è andata al Policlinico di Modena per una congiuntivite e, arrivata al "tendone" dell'accesso principale, una addetta ai controlli di una compagnia di vigilanza le avrebbe detto che non poteva accedere al pronto soccorso senza il Green pass , obbligatorio solo per gli accompagnatori. E’ quanto raccontato dalla stessa giovane all'edizione modenese de Il Resto del Carlino.

Il fidanzato, che si trovava lì con lei, ha cercato sul web l'indirizzo di una farmacia nei pressi dell'ospedale. "Ne ha trovata una, la più vicina, ma era quasi in overbooking. Troppi tamponi da fare, fino alle 20, e non c'era spazio per il mio", ha raccontato la 24enne al quotidiano.

In un secondo momento, la giovane si è rivolta direttamente al pronto soccorso oculistico dove è stata accolta senza che le chiedessero nulla. La paziente ha fatto sapere che è pronta a sporgere denuncia "perché non si ripetano più casi simili al mio, senza contare che oltre al dolore ho dovuto girovagare in cerca di una farmacia per fare un tampone".

La polemica - La giunta emiliano romagnola spieghi perché "a una persona è stato chiesto il certificato verde per accedere al pronto soccorso del Policlinico di Modena e perché la stessa, in un primo tempo, sia anche stata respinta da un addetto dell'accettazione". E' quanto chiede in un'interrogazione Fratelli d'Italia.

"Se tutto sarà confermato, oltre alla gravità del fatto dovremmo porci la domanda su cosa sarebbe accaduto se la ragazza avesse avuto complicazioni a seguito del 'no' all'ingresso in ospedale", ha dichiarato il consigliere comunale di FI Pier Giulio Giacobazzi.

"La Regione ha recepito un decreto ministeriale a fine agosto, ma non è scritto da nessuna parte che anche i pazienti debbano essere provvisti di certificato verde. Negare assistenza primaria è un fatto gravissimo che sarebbe potuto degenerare e creare danni ingenti alla vista della ragazza. Per questo esigo che la giunta e l'assessore alla Sanità indaghino sull’accaduto attraverso un confronto col Policlinico: quanto successo non deve ripetersi, il diritto alle cure non può essere condizionato da un pass. E' una palese violazione di un diritto fondamentale dell'individuo sancito dalla nostra Costituzione" è invece il commento del consigliere regionale di FdI, Michele Barcaiuolo.