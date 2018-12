Modena, un gioielliere: “Viviamo assediati dai ladri. Siamo costretti ad armarci”

Rapine violente, percosse e furti. Il centro di Modena è ormai alla mercé dei malviventi e i negozianti della zona sono disperati. “Non vorrei arrivare al punto di sparare a una persona per difendere la mia attività, ma spero che una pistola sia almeno un deterrente per i ladri”. Queste le parole di Renzo Montecchi, gioielliere che a "Stasera Italia" racconta tutta la sua frustrazione dopo le numerose rapine avvenute nel suo negozio: “Mi hanno imbavagliato con due giri di scotch, con del filo mi hanno legato e continuavano a picchiarmi. Non respiravo più”.



Renzo è solo una delle tante persone colpite da questo problema, in una zona in cui gli atti di questo tipo sono all’ordine del giorno come raccontano tanti commercianti: “Un furto al giorno, ormai portano via qualcosa ogni notte”.