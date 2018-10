Sparò al ladro che gli era entrato in casa e finì in carcere: "Con la nuova legge ora sarebbe diverso"

Ai microfoni di Stasera Italia parla Bruno Poeti, l'ex guardia di sicurezza che l’8 febbraio 2016 sparò contro alcuni ladri che si erano introdotti nella sua proprietà alle porte di Grosseto.



I malviventi erano in quattro e uno dei proiettili di Poeti ferì Ion Nicolai Farcas, che chiese i danni al derubato. Poeti patteggiò a un anno e sei mesi, ma con la nuova legge sulla legittima difesa le cose sarebbero potute andare diversamente: “Non avrei dovuto risarcire il ladro, sarei completamente scagionato e non sarei mai andato in galera”, ha spiegato.



Il Senato ha approvato ieri la legge, con le modifiche volute dalla Lega e il testo deve ora tornare alla Camera. Poeti era stato accusato di tentato omicidio e di lesioni volontarie, ma ora lancia un appello: “Spero che il mio caso rientri in questa nuova legge, ma io ogni caso rivorrei indietro le mie armi perché se dovesse risuccedere, non saprei come difendermi”.