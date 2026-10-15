Modena, marito e moglie trovati decapitati in casa

Due anziani coniugi sono stati trovati morti all'interno di un'abitazione a Mirandola, in provincia di Modena. Al momento sono questi gli unici elementi noti di quello che sarebbe con ogni probabilità un duplice omicidio. Sul posto, nella serata di giovedì, si sono recati carabinieri, polizia e operatori del 118. Non è noto chi abbia contattato le forze dell'ordine avvertendo della presenza dei due cadaveri nell'abitazione.



