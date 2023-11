Modena, incendio in un appartamento: muore 32enne

A Modena un 32enne è morto in un incendio divampato nella notte all'interno di un appartamento al sesto piano di un condominio.

Poco prima delle 2, i vigili del fuoco hanno ricevuto una chiamata da un vicino che si era accorto del fumo e sono intervenuti con quattro squadre e l'autoscala. Per il giovane, che abitava in un bilocale, non c'è però stato nulla da fare.