Modena, giovane trovato morto in un canale: nessuna pista esclusa

Il cadavere di un giovane uomo è stato ritrovato venerdì sera in un canale a Modena, nel quartiere Torrazzi. Il corpo era col volto riverso verso l'acqua ed è stato notato da un passante che ha subito lanciato l'allarme. Sul posto sono intervenute le volanti della polizia, i vigili del fuoco e la polizia scientifica per i rilievi. Al momento non si conoscono le cause del decesso, ma nessuna ipotesi viene esclusa dagli investigatori.