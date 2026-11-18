Modena, elicottero acquistato a 207mila euro non ha mai funzionato: il giudice condanna il venditore al risarcimento
"Appare trasparente che un elicottero che non funziona e che non può volare, a causa del mancato funzionamento della ruota libera e della turbina, è un bene inidoneo all'uso cui è destinato", si legge nella sentenza
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Il Tribunale di Modena ha condannato in primo grado un venditore di Fiorano Modenese a restituire i 207mila euro a cui aveva venduto un elicottero a un acquirente di Lavagna (Genova) più gli interessi e le spese legali di 13mila euro. Lo riporta il Corriere di Bologna, il quale spiega che, da quando è stato acquistato, cioè dal 2022, al 2025 l'elicottero non ha mai funzionato, nonostante i tentativi di riparazione del venditore. Per questo, nei mesi scorsi, l'acquirente si è rivolto al tribunale. "Appare trasparente che un elicottero che non funziona e che non può volare, a causa del mancato funzionamento della ruota libera e della turbina, è un bene inidoneo all'uso cui è destinato", si legge nella sentenza. Il giudice ha quindi risolto il contratto del 2022.
Secondo il resoconto processuale, riportato dal Corriere, l'elicottero, un "Kiss 216 Msl", "trovasi inutilizzabile e non funzionante sempre presso la sede del venditore in provincia di Modena". "Fa fede l'ampia documentazione con la quale l'acquirente ha denunciato i vizi dell'elicottero e, in particolare, i tentativi di risolvere i problemi di funzionamento da parte del venditore, con riguardo al mancato funzionamento della ruota libera e della turbina, componenti essenziali che sono stati sostituti più volte in questi anni (2022-2025)", si legge ancora nella sentenza.
Il Tribunale di Modena ha applicato, si legge infine sul Corriere, "l'articolo 1492 del codice civile sulle garanzie contrattuali di compravendita di beni".