Il Tribunale di Modena ha condannato in primo grado un venditore di Fiorano Modenese a restituire i 207mila euro a cui aveva venduto un elicottero a un acquirente di Lavagna (Genova) più gli interessi e le spese legali di 13mila euro. Lo riporta il Corriere di Bologna, il quale spiega che, da quando è stato acquistato, cioè dal 2022, al 2025 l'elicottero non ha mai funzionato, nonostante i tentativi di riparazione del venditore. Per questo, nei mesi scorsi, l'acquirente si è rivolto al tribunale. "Appare trasparente che un elicottero che non funziona e che non può volare, a causa del mancato funzionamento della ruota libera e della turbina, è un bene inidoneo all'uso cui è destinato", si legge nella sentenza. Il giudice ha quindi risolto il contratto del 2022.