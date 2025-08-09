Logo Tgcom24
Cronaca
atti persecutori nei confronti dell'ex moglie

Modena, arrestato stalker recidivo: era uscito a luglio dal carcere

09 Ago 2025 - 01:05
© Ansa

© Ansa

Era uscito dal carcere a metà luglio, dopo aver scontato la pena per il reato di atti persecutori nei confronti dell'ex moglie. L'uomo, nel pomeriggio del 6 agosto, è stato notato dalla donna all'esterno del suo luogo di lavoro, a Modena e lei stessa, spaventata, ha subito dato l'allarme. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia di Stato che lo hanno arrestato. A finire nuovamente dietro le sbarre un cittadino albanese di 53 anni, già noto alle forze dell'ordine che, a quanto pare, teneva sotto controllo la vittima anche a distanza, con un binocolo.

modena

