Modena, 13enne si ubriaca e finisce in ospedale | La Procura: "Nessuno stupro"

Sulla vicenda, avvenuta sabato scorso, ci sono ancora molti punti da chiarire. Ma al momento, scrivono il procuratore di

Modena Luca Masini e la procuratrice per i minorenni di Bologna Silvia Marzoc , "nessun elemento autorizza a ritenere che fosse in atto una violenza sessuale e che qualcuno stesse effettuando riprese".

Le due Procure sono intervenute per chiarire i fatti dopo che era trapelata la notizia di uno stupro ai danni della ragazzina in presenza di un presunto "branco": "Non rispecchia la realtà dei fatti - scrivono - così come sono stati accertati dalla Polizia locale di Modena nell'immediato e riferiti a questi uffici giudiziari".

La giovane, secondo quanto ricostruito, si trovava con il fidanzato, minorenne, "con il quale verosimilmente era intenta a uno scambio di effusioni, in presenza di altri amici della coppia". Ma non c'è stato alcun abuso sessuale: la ragazza era in stato di ebbrezza e per questo è stata portata in pronto soccorso dove e' stato accertato l'abuso alcolico.



Poco dopo il "branco" si è radunato intorno alla macchina di servizio, volevano "riprendersi" la ragazzina e con fare minaccioso hanno iniziato a inveire contro gli agenti. La 13enne è stata portata in ospedale, un certificato ha evidenziato recenti rapporti sessuali.

Ma saranno soprattutto le telecamere di videosorveglianza, oltre alle testimonianze raccolte sul posto, ad accertare le singole responsabilità. Da quanto si può apprendere ci sarebbero alcune immagini che offrono un quadro piuttosto dettagliato della faccenda e molti dei ragazzini sarebbero identificabili.