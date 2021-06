Mix vaccini, Cavaleri (Ema): "In principio non è problematico ma vigilare"

Apre in via de Castilla il primo hub vaccinale milanese di Unipol, nell'ambito del piano di vaccinazione contro il coronavirus che il gruppo bolognese ha dedicato ai propri dipendenti e alle aziende clienti di UniSalute. In Lombardia è prevista l'apertura di un secondo centro a Milano, in via dei Missaglia, e di 20 punti vaccinali sparsi per la regione, con una platea potenziale di circa 300mila persone e una capacità vaccinale, dei due hub, di mille dosi ciascuno al giorno. "Le vaccinazioni sono iniziate questa mattina, sono rivolte ai nostri dipendenti, ai nostri agenti, a tutti i loro familiari e a tutte le aziende che si appoggiano per i servizi di vaccinazione dei loro dipendenti a Unisalute, la società del nostro gruppo che si occupa di sanità", ha spiegato l'ad del gruppo Unipol, Carlo Cimbri, intervenuto all'inaugurazione assieme all'assessore al Welfare della Regione Lombardia, Letizia Moratti.