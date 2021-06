Vaccini, Sileri a Tgcom24: "Mix non è sperimentale, si sarebbe fatto con eventuale terza dose"

"Il cambio della seconda dose di AstraZeneca con un vaccino a m-Rna non è per nulla sperimentale. E' vero che non ci sono studi molto numerosi ma è un qualcosa che si fa in tantissimi Stati e si sarebbe fatto fra qualche mese con l'eventuale terza dose". Così il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri a Tgcom24 commenta lo stop alle seconde dosi AZ per gli under 60. E aggiunge: "Con la variante Delta la campagna accelera".