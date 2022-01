Miur: scuole possono visionare situazione vaccinale degli studenti

Ansa

Le scuole sono autorizzate a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti. Lo precisa il Miur, spiegando che alle scuole medie e superiori, con due positivi in classe, i requisiti per frequentare in presenza "durante il regime di autosorveglianza, devono essere dimostrati dall'alunno". Dunque, la norma "autorizza le scuole a prendere visione della situazione vaccinale degli studenti, senza che ciò comporti una violazione della privacy".