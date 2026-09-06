Omicidio Laura Ziliani, giornalismo e musica nella nuova vita in carcere di Mirto Milani

Sulle pagine del periodico, di recente l'uomo ha pubblicato "La misura del buio - Quei gesti di prossimità che ci fanno sentire umani": si tratta di una riflessione sulla detenzione, in cui si riscopre fragile davanti a quel luogo buio e di prova che è la realtà carceraria. "Prima di precipitare in questo luogo che non auguro a nessuno, pensavo di essere pronto, ma non lo ero", scrive. Aggiungendo, però, che anche in mezzo a tutto quel buio, si intravede la luce: "Anche se è solo un fioco barlume, è sempre presente", prosegue. "C'è sempre speranza". Soprattutto, se si cerca di aiutare e supportare gli altri, i suoi "compagni di sventura", che gli hanno permesso di riscoprirsi "umano".