Mirandola, incendiata la sede della polizia municipale: due morti, un arresto

Le vittime sono un'anziana e la sua badante - Stando a quanto emerso, l'incendio sarebbe stato appiccato intorno alle 2 e avrebbe provocato un'esplosione che ha coinvolto un appartamento adiacente alla sede dei vigili, al primo piano, dove sono morte le due persone. Si tratta di un'anziana di 84 anni e della sua badante 74enne. Entrambe residenti in un appartamento vicino alla sede della municipale, sarebbero state uccise nel sonno dal fumo. L'anziana era allettata. In condizioni critiche il marito, sempre per via del fumo inalato.



Preso un uomo: non si esclude che abbia agito per vendetta - Il responsabile dell'incendio sarebbe uno straniero, forse originario del Marocco, ora nelle mani degli inquirenti. L'uomo avrebbe forzato l'ingresso della struttura e appiccato le fiamme. Non è chiara la motivazione alla base del gesto, ma non si esclude la pista di una vendetta per un provvedimento della stessa municipale nei suoi confronti.