Genova, due case in fiamme: morto un 76enne, donna intossicata

Un 76enne è morto a Genova in un incendio divampato in un'abitazione al quinto piano di una palazzina nel quartiere di San Fruttuoso. Sul caso indagano i carabinieri, che non escludono che l'uomo, che soffriva da tempo di problemi psichici, abbia appiccato volontariamente l'incendio per togliersi la vita. In un altro incendio, divampato in un appartamento dello stesso quartiere, è rimasta intossicata una donna di 82 anni.