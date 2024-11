Minori stranieri non accompagnati, soltanto uno su cinque è integrato nel sistema scolastico italiano

Come sono inseriti i minori stranieri non accompagnati (MSNA) nel sistema scolastico-formativo italiano? Quanto tempo intercorre tra l'arrivo in Italia e l'inserimento in un programma di apprendimento? Se ne discuterà durante il webinar "Perché occuparsi di minori stranieri non accompagnati a scuola", in programma dalle 16.30 alle 18.00 del 20 novembre, in occasione della Giornata internazionale per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.