Udine, minorenni rubano auto e postano video per vantarsi con gli amici

Rubano un'auto e si filmano a bordo del veicolo per poi pubblicare le immagini sui social allo scopo di vantarsi con gli amici per l'azione. Finendo però così per lasciare una sorta di "firma digitale" del furto. I protagonisti di questa azione sono tre giovani minorenni che sono stati segnalati dai carabinieri della stazione di San Giovanni al Natisone (Udine) all'autorità giudiziaria competente per i i minorenni, per l'ipotesi di reato di furto aggravato in concorso. La vicenda è emersa dopo la denuncia del proprietario dell'autovettura. Nel corso degli accertamenti, i militari hanno individuato sui social network le immagini dei tre giovani mentre viaggiavano a bordo dell'auto rubata. Il video, pubblicato su molte piattaforme, aveva già registrato migliaia di visualizzazioni. L'esibizione sui social avrebbe consentito agli investigatori di acquisire elementi utili per ricostruire la vicenda e identificare i tre minorenni. Nel frattempo, l'autovettura è stata ritrovata e già restituita al proprietario.