L'uomo È ancora ricoverato

Messina, avvocato aggredito con l'acido: fermata l'ex cliente

La donna, dopo una fuga durata tre giorni, è stata trovata da carabinieri di Catania ed è stata condotta in carcere.

28 Set 2026 - 11:48
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© Carabinieri

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L'assalto con l'acido, poi una fuga durata tre giorni. È stata fermata dai carabinieri del comando provinciale di Catania la 47enne accusata di aver aggredito a Messina, sabato 26 settembre, l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, spruzzandogli in volto e sul corpo un acido corrosivo che gli ha causato ustioni e lesioni sul 20% del corpo.

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Ora è in carcere

 Alla donna è stato notificato il provvedimento emesso dalla procura di Messina ed è stata condotta in carcere. L'avvocato Broccio è ricoverato nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania: la sua prognosi resta riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.

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