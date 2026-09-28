Messina, avvocato aggredito con l'acido: fermata l'ex cliente

L'assalto con l'acido, poi una fuga durata tre giorni. È stata fermata dai carabinieri del comando provinciale di Catania la 47enne accusata di aver aggredito a Messina, sabato 26 settembre, l'avvocato Pierfrancesco Broccio, 58 anni, spruzzandogli in volto e sul corpo un acido corrosivo che gli ha causato ustioni e lesioni sul 20% del corpo.
Ora è in carcere
Alla donna è stato notificato il provvedimento emesso dalla procura di Messina ed è stata condotta in carcere. L'avvocato Broccio è ricoverato nel centro Grandi ustioni dell'ospedale Cannizzaro di Catania: la sua prognosi resta riservata, ma fortunatamente non è in pericolo di vita.